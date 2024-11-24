"Генеральний секретаріат тому "генеральний", що там генерали сидять".

"Більшовики хочуть для народу як можна більше".

"Простим українцям і росіянам нічого ділити. То багатії розсварюють, щоб багатства зберегти".

Понад 100 років тому подібні дурниці вірусно поширювались, і дуже допомогли російським більшовикам здолати Україну. А далі були Голодомор, ГУЛаг, загибель на фронтах за Москву.

У модернізованому вигляді рашисти запускають їх і зараз.

Начебто це не Путін напав — а "мироїди" (багатії, командири, депутати) - в усьому винні. Подібна маячня вкидається рашистами масово, за геббельсівським принципом: щоб у брехню повірили, вона має якнайчастіше повторюватись. Тож і вилазить з кожної праски оте "бідний плаче, багач скаче" в асортименті.

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Влада в Україні, на жаль, також бавиться з цим вогнем. Намагаючись відвернути від себе народний гнів, підставляють громадянам інші обʼєкти для ненависті. Фактично, підіграючи росіянам.

І це дуже небезпечно.

Розділення означає поразку. А поразка — це смерть для активних (Буча — яскравий приклад). Для інших же — животіння і примус до участі в подальших авантюрах Кремля. Мешканці тимчасово окупованих територій добре знають, що рашисти не панькаються, і мобілізація там відбувається із жорстокою ретельністю.

З соціальною ненавистю треба боротися. Замість тицяння пальцями та знецінення військового командування, політиків, депутатів, підприємців — виявляти й карати конкретних порушників. Забезпечити контроль над управлінням і закупівлями так, щоб змагання між політиками робило цей контроль ефективним. Розʼяснювати медійно, що ворог — це Путін і рашисти, і саме проти них треба спрямовувати енергію і зусилля.

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Але зміни такого рівня потребують змін у стилі керівництва. Професійний уряд національної єдності, незалежний від Банкової, потрібен ще й тому, що інстинкти 5-6 менеджерів і Зеленського з Єрмаком штовхають їх на використання соціальної ненависті.

Вони її використовували для здобуття влади, дурячи громадян. Їхні менеджери телеграм-каналів і зараз використовують її для знецінення всіх, кого не люблять "2+(5/6)". На радість рашистам.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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