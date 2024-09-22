Як бачимо, внутрішній ворог лише втричі слабший, ніж півторамільйонна російська армія вкупі з ядерною зброєю.

Але краще задушити в зародку цю гідру, тому МВС отримає на 35% більше ніж торік, майже на 100 мільярдів.

Якось йшов по Великій Васильківській, то за 15 хвилин нарахував 8 мєнтовських машин.

Що такого серед білого дня сталося в самому центрі Києва, що два десятки заброньованих рил спалювали бензин?

Та нічого, але ж треба якось відпрацьовувати свою 100% бронь.

Іншим разом, на Бажана промчався тягач, на якому стояло десять новесеньких "мусорських" джипів.

Це нехай на фронтові корчі лохи скидаються, мєнтовські ж с*аки мають бути в комфорті.

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МВС нарікає, що в Україні лише 40 тисяч камер відеоспостереження і потрібно ще 80 тисяч.

А поки на цей розпил не дали кількасот додаткових мільярдів (які не доотримає армія) то внесли законопроєкт у ВР, згідно з яким в Україні створять цифровий концтабір.

Усі приватні відеокамери передадуть під контроль МВС.

Так само в парламент подають законопроєкт, який скасує в Україні банківську таємницю, і тепер не за рішенням суду, а за запитом поліціянтів банки зливатимуть інфу про вас.

Десь сидить Янукович і думає: сука, а що так можна було?

Україна тридцять років так самовіддано виборювала свободу, що врешті передала її на зберігання в підвали МВС і ТЦК.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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