Передали свободу в підвали МВС?
У 2025 році Міністерство оборони отримає 1,5 трильйона гривень, а МВС майже пів трильйона*
Як бачимо, внутрішній ворог лише втричі слабший, ніж півторамільйонна російська армія вкупі з ядерною зброєю.
Але краще задушити в зародку цю гідру, тому МВС отримає на 35% більше ніж торік, майже на 100 мільярдів.
Якось йшов по Великій Васильківській, то за 15 хвилин нарахував 8 мєнтовських машин.
Що такого серед білого дня сталося в самому центрі Києва, що два десятки заброньованих рил спалювали бензин?
Та нічого, але ж треба якось відпрацьовувати свою 100% бронь.
Іншим разом, на Бажана промчався тягач, на якому стояло десять новесеньких "мусорських" джипів.
Це нехай на фронтові корчі лохи скидаються, мєнтовські ж с*аки мають бути в комфорті.
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МВС нарікає, що в Україні лише 40 тисяч камер відеоспостереження і потрібно ще 80 тисяч.
А поки на цей розпил не дали кількасот додаткових мільярдів (які не доотримає армія) то внесли законопроєкт у ВР, згідно з яким в Україні створять цифровий концтабір.
Усі приватні відеокамери передадуть під контроль МВС.
Так само в парламент подають законопроєкт, який скасує в Україні банківську таємницю, і тепер не за рішенням суду, а за запитом поліціянтів банки зливатимуть інфу про вас.
Десь сидить Янукович і думає: сука, а що так можна було?
Україна тридцять років так самовіддано виборювала свободу, що врешті передала її на зберігання в підвали МВС і ТЦК.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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