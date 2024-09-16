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OPINION

Зростання податків: що мали б сказати бізнес і суспільство?

Юрій Гудименко
16 вересня, 2024 понедiлок
14:06
Погляд

Нас чекає підняття податків. Це факт. Дірка в бюджеті розміром в ₴500 млрд сама себе не закриє. Але...*

Зміст

Ми, як суспільство, реагуємо на це дуже дивно. Ми незадоволені підняттям податків (а хто коли був задоволений підняттям податків?), але публічна – і непублічна – діскусія іде на рівні "а давайте отут не стільки, а стільки не отут".

Це повна х*рня.

У держави та народу було складено неписаний договір: ось так влаштовано державу, отакі обовʼязки, отаке представництво народу, отакі податки й так далі. Держава в особі черги політиків і чиновників про*бала і в бюджеті зʼявилася діра.

Держава закриває свій про**б шляхом одностороннього перегляду неписаного договору з суспільством в частині податків. А суспільство торгується з державою щодо деталей.

Хоча порушення частини договору – це порушення всього договору. І переглядати треба весь договір.

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Що мав би сказати бізнес?

"Окей, шановна державо. Ти хочеш підняти податки? Підіймай, це завдяки твоїм, державо, зусиллям вже необхідно. Але ми хочемо (наприклад) зміни системи СМ-КОР (блокування податкових накладних) зі скасуванням презумпції провини підприємців. Або (чи не або, а "та") законодавчу заміну актів виконаних робіт на інвойси в рамках євроінтеграції й для полегшення роботи бізнесу. Ми будемо платити більше податків, але дайте нам працювати легше".

Чесно? Чесно.

Що мало б сказати суспільство?

"Окей, державо, ми будемо витрачати більше грошей, бо ціни зростуть через підвищення податків. Американці в часи своєї революції сказали: "No taxation without representation" – "Ні податкам без представництва". Податки зростуть – нехай зросте і представництво суспільства в державі. Ми хочемо громадські ради – нормальні, а не ручні – при кожному міністерстві, щоб знати та контролювати, як витрачаються наші гроші. І ми хочемо ради громадського контролю з представництвом в дисциплінарній і кадровій комісії при поліції, митниці й податковій – щоб мати змогу карати, звільняти та віддавати під суд тих, хто порушує закон в цих максимально закритих від суспільства органах. Ми ж будемо платити більше – то ж хочемо бачити й контролювати, як їх витрачають".

Чесно? Чесно.

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Вимоги можуть бути різні. Можна, наприклад, Нацстратегію доходів переглянути або ще щось. Але вимоги мають бути стратегічними, бо підняття податків – це надовго, а не на пару днів. І головним принципом має бути "Права в обмін на податки", а не "А чи можна, щоб швабра, яку нам встромлять в дупу, була на пару сантиметрів коротше, ніж планується".

Це принципове політичне питання. І я його бачу тільки й виключно в цьому розрізі. Пропоную і вам.

Більше прав і представництва – і тільки так.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
податки
бізнес
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