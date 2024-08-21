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OPINION

Чи треба податки підвищувати?

Андрій Яніцький
21 серпня, 2024 середа
10:08
Погляд Андрій Яніцький

Моя думка: так, доведеться, але (sic!) спочатку треба змусити платити тих, хто їх взагалі не платить — ані високих, ані низьких

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Тобто подолати чорний та сірий ринки, які в нас величезні, можливо, й легалізувати цілі ринки, які зараз поза законом, але реально існують.

Додам ще про максимальне скорочення податкових пільг та всіляких виключень. Все це має бути предметом суспільної дискусії, бо питання чутливі, але наразі це навіть не дискутується.

По-друге, прибрати корупцію, яка нікуди не поділася, і новини про яку ми читаємо щодня в пресі. Бо платити податки в бюджет, який так натхненно пиляють навіть під час війни, нікому не хочеться.

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По-третє, підвищення податків має бути справедливим та сприяти зниженню економічної нерівності. Україна декларує, що вона є соціальною країною. Ми як політична нація домовилися, що дбаємо про своїх найбідніших та найвразливіших.

Тобто мають бути високі та невідворотні податки на розкіш (яких наразі фактично не існує), прогресивна ставка, можливо, нові види податків (той самий податок на цукор — чудова ідея, як на мене, а ще у світі є податок на насичені жири, трансжири та сіль, і Всесвітня організація охорони здоров'я такі новації вітає.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

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Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
податки
корупція в Україні
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