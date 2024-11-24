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Вибори президента Румунії: екзитполи назвали тих, хто виходить у другий тур

Катерина Єсікова
24 листопада, 2024 неділя
23:34
Світ президентські вибори в Румунії

До другого туру президентських виборів у Румунії, за попередніми даними екзитполів, виходять чинний прем'єр Марчел Чолаку та ліберальна кандидатка Елена Ласконі

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Про це повідомляє digi24.ro із посиланням на опитування CIRA та COURSE.

Так, за попередніми даними, чинний прем'єр від Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку та кандидатка від ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR), міська голова Кимпулунгу Елена Ласконі виходять до другого туру президентських виборів.

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Згідно з результатами CIRA, станом на 21:00:

  • Марсель Чолаку - 24,1%,
  • Олена Ласконі - 19,6%,
  • Келін Джорджеску - 17,1%.

Водночас дані COURSE станом на 21:00 показують:

  • Марсель Чолаку - 24,6%, 
  • Олена Ласконі - 18,2%,
  • Келін Джорджеску - 16,5%.

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  • У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців.

 

 

Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Румунія
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