Вибори президента Румунії: екзитполи назвали тих, хто виходить у другий тур
До другого туру президентських виборів у Румунії, за попередніми даними екзитполів, виходять чинний прем'єр Марчел Чолаку та ліберальна кандидатка Елена Ласконі
Про це повідомляє digi24.ro із посиланням на опитування CIRA та COURSE.
Так, за попередніми даними, чинний прем'єр від Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку та кандидатка від ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR), міська голова Кимпулунгу Елена Ласконі виходять до другого туру президентських виборів.
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Згідно з результатами CIRA, станом на 21:00:
- Марсель Чолаку - 24,1%,
- Олена Ласконі - 19,6%,
- Келін Джорджеску - 17,1%.
Водночас дані COURSE станом на 21:00 показують:
- Марсель Чолаку - 24,6%,
- Олена Ласконі - 18,2%,
- Келін Джорджеску - 16,5%.
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- У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців.
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