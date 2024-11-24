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Від початку доби на фронті сталося 198 боєзіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку

Катерина Єсікова
24 листопада, 2024 неділя
23:08
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 198 бойових зіткнень. Російський ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 198 бойових зіткнень. 

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар (чотири ракети), 48 авіаударів, скинувши 54 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 540 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.  

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.  

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Також місто Лиман опинилося сьогодні  під ударами ворожих авіабомб.

На Краматорському напрямку ворог намагався йти вперед біля Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили чотири атаки загарбників.  

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Наші захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться дев’ять боєзіткнень.

За наявними даними на цей час втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, дві бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та артилерійську систему окупантів.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 57 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.  

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Новосілки та Макарівки, на цей час два боєзіткнення тривають. По Великій Новосілці окупанти сьогодні завдавали ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.  

На Придніпровському напрямку війська загарбників здійснили чотири безрезультативні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили. Ворог вдарив по Миколаївці некерованими ракетами.  

На решті напрямках – без особливих змін.  

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, українські воїни за сьогодні відбили 21 атаку ворога, боєзіткнення тривають.  

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Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Курахове
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