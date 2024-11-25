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За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
Протягом доби 22 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1610 військових, 27 бойових броньованих машин, 6 танків і 22 артилерійські системи
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 732 350 (+1610) осіб
- танків ‒ 9429 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 19 236 (+27) од.
- артилерійських систем – 20 787 (+22) од.
- РСЗВ – 1254 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1004 (+0) од.
- літаків – 369 (+0) од.
- гелікоптерів – 329 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 480 (+114) од.
- крилатих ракет ‒ 2764 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 948 (+84) од.
- спеціальної техніки ‒ 3681 (+2) од.
- Від початку 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 198 бойових зіткнень. Російський ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку.
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