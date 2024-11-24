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Ексклюзив

"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру

Марина Клюєва
24 листопада, 2024 неділя
23:12
Війна з Росією

Голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий вважає, що ударом 21 листопада по Дніпру Росія намагалася продемонструвати, що має ракети, які досягають Європи

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, у них було велике побоювання, що щось не так буде, щось не долетить, і тут така радість, щось долетіло і можемо погрожувати знову. Кому погрожувати - не Україні насправді, погрожувати Європі, на мій погляд в першу чергу. Якщо коротко сказати, технічні аспекти всі ці обговорюються, я не є фахівцем глибоким у цій сфері, але все-таки я спілкуюсь з багатьма людьми, хто розбирається глибоко в цій сфері. Я би сказав так, яка різниця за великим рахунком, чи це перероблена міжконтинентальна балістична ракета в меншу дальність, чи це те, що росіяни хотіли обійти обмеження договору про ракети середньої і меншої дальності. На моє переконання, по факту вона була ракетою середньої дальності і це сигнал Європі. Це значить: "США, поки можете розслабитись, ми от Європі сигналізуємо, на вас ми поки що не наскакуємо", - сказав він. 

Також, на його думку, важливим моментом було те, що США, та ще кілька країн напередодні призупинили дію своїх посольств у Києві.

"Більше того - вони США повідомили, при чому повідомили і за пів години зі свіма подробицями, я маю на увазі: скільки ракет буде, що одна, і якого типу. Я не знаю в даному випадку, чи повідомляли куди, але по агентурним даним і даним космічної розвідки США, це було зроблено за добу , що США також продемонстрували Путіну шляхом закриття посольства у Києві, а ми чомусь недооцінили цей крок. Я, до речі, серйозно до цього ставлюсь, закликаю вас усіх дивитись на дії посольства Сполучених Штатів, тому що вони діють не, тому що, як наші казали, там хтось офіційний, тому що паніку розганяють, а тому що у них протокол безпеки", - вважає Валерій Чалий.

Він зазначив, що це була демонстрація Росією здатності запуску ракети, яка може нести ядерний заряд. 

"Яка б не була ракета, що відбулось, недооцінювати цього не можна: демонстрація можливості запуску з комплексу стратегічного, ну і там можна використовувати досить потужний заряд ядерної зброї. Росіяни продемонстрували Європі дистанцію, яка європейські країни досяжна, це була їхня мета. І в принципі вони думають, що вони цього досягли, в Україні з точки зору реакції всі сконцентрувались більше на інформаційній сфері, ці обговорення : "Що там переживати, у нас є достатньо озброєння відповідати, і взагалі до Дніпра не було сенсу використовувати ці ракети", - це все правда, але ж це не нам сигнал. 

Це вони показали: "У нас є дистанція", є носій, який, як вони кажуть, не збавається, це ще побачимо, дай Бог ні, але я думаю, що побачимо, що воно збивається. Далі це елементи випробування, в подальшому розгортання системи ракет середньої дальності, зараз це буде робити США, буде робити Росія, у нас, на жаль, на сьогодні таких ракет поки немає. І у нас немає навіть системи ПРО, яка могла б перехоплювати ці ракети, у нас є Patriot американський з ракетою PAC-3, який практично може перехопити цю ракету. Тому, можливо, по Києву удар і не наносили поки що, сподіваюсь і не буде, ну це такий варіант", - розповів Валерій Чалий. 

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".

Теги:
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Росія
Європа
Дніпро
США
ракетний удар
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