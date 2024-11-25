Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана

Про це заявив радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц у програмі Fox News Sunday, передає ЄП.

Волтц сказав, що він говорив та зустрічався з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що Білий дім і команда Трампа працюють заодно.

"Наші супротивники, які думають, що це час можливостей, що вони можуть налаштувати одну адміністрацію проти іншої, помиляються. Ми працюємо у тісному зв’язку. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому перехідному періоді", – додав він.