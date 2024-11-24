Конгресмен Волц заявив, що Трампа "надзвичайно непокоїть кровопролиття" в Україні

Про це повідомляє номінований на посаду радника президента з нацбезпеки, конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, пише Голос Америки.

За його словами, Трампа непокоїть ескалація у війні. Новообраний президент США назвав прикладами ескалації введення Північною Кореєю військових до Росії для участі у війні, дозвіл США та союзників Україні бити по цілях в Росії та удар Росії експериментальною зброєю по Дніпру.

"Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї. Потрібно розмовляти про те, хто буде за цим столом перемовин, який чином долучити обидві сторони до столу [перемовин] і якими будуть рамки цієї угоди", - заявив Волц.

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