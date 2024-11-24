"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гадаю, що якщо йде мова про систему ППО THAAD, то і для адміністрації Трампа не буде проблемою постачати такі системи Україні. Хіба що тільки вартість цієї системи може бути аргументом. Оскільки система ППО THAAD має лише оборонний характер і при її передачі Україні не буде жодної ескалації”, - пояснив Джердж.

За словами політика, ретельний аналіз планів РФ з боку команди Трампа може позитивно вплинути на рішення майбутнього президента США про допомогу Україні.

“Сьогодні вже всі бачать, що ні про які 24 години для завершення війни не йдеться. Про це не говорять ані Трамп, ані його радники. Очевидно, що це була лише частина його передвиборчої програми. Думаю, що команда Трампа зараз займається тим, що аналізує реальний стан справ та вивчає позиції кожної зі сторін. Там дуже ретельно намагаються підготуватись і вивчать реальні плани РФ. Таким чином є шанс для більш зваженого підходу до тих рішень, які буде приймати Трамп щодо допомоги Україні з боку США, а також НАТО в цілому”, - пояснив Джердж.