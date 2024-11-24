РФ вдарила ракетами по Чернігівщині: постраждав 28-річний чоловік

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Так, у Корюківському районі пролунали два вибухи. Через це пошкоджені господарські будівлі. Натомість поранення отримав 28-річний чоловік, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень.

Крім цього, у Чернігівському районі, громаді біля Чернігова, є пошкоджені будинки.