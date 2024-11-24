РФ вдарила ракетами по Чернігівщині: постраждав 28-річний чоловік
У неділю, 24 листопада, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Чернігівській області. Унаслідок атаки постраждав 28-річний цивільний
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Так, у Корюківському районі пролунали два вибухи. Через це пошкоджені господарські будівлі. Натомість поранення отримав 28-річний чоловік, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень.
Крім цього, у Чернігівському районі, громаді біля Чернігова, є пошкоджені будинки.
- Увечері 24 листопада російські окупанти запустили по території України нові групи ударних БПЛА типу Shahed. У Києві та області працювала ППО.
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