Росіяни перетнули річку Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Сьогодні ворог здійснив доволі неочікувану операцію - на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі", - повідомили аналітики.

У DeepState припускають, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з українських бригад.

"Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - додали у повідомленні.