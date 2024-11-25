Росіяни перетнули річку Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині, - DeepState
Російська окупаційна армія 25 листопада на човнах здійснила висадку через річку Оскіл південніше Новомлинська Харківської області
Про це повідомляє DeepState.
"Сьогодні ворог здійснив доволі неочікувану операцію - на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі", - повідомили аналітики.
У DeepState припускають, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з українських бригад.
"Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - додали у повідомленні.
- У суботу, 23 листопада, російські терористи просунулись у Курській, Донецькій та Харківській областях.
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