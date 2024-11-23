У росіян є просування на Курщині, Донеччині та Харківщині, - DeepState
У суботу, 23 листопада, російські терористи просунулись у Курській, Донецькій та Харківській областях
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
На Харківщині у Кругляківці, а у Курській області - біля Гордіївки. На Донеччині також є просування біля Роздольного, Великої Новосілки, а також Неліпівки - Торецький напрямок.
На Курахівському напрямку у ворога є успіх у Берестках, Іллінцях, біля Романівки та Єлизаветівки.
Також фіксують просування неподалік Покровська: біля Пушкіного, Юріїного та Петрівки.
- 23 листопада DeepState писав, що ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області вкрай складна та погіршується.
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