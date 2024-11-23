У росіян є просування на Курщині, Донеччині та Харківщині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

На Харківщині у Кругляківці, а у Курській області - біля Гордіївки. На Донеччині також є просування біля Роздольного, Великої Новосілки, а також Неліпівки - Торецький напрямок.

На Курахівському напрямку у ворога є успіх у Берестках, Іллінцях, біля Романівки та Єлизаветівки.

Також фіксують просування неподалік Покровська: біля Пушкіного, Юріїного та Петрівки.