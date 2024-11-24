З 14:00 до 20:00: коли відключатимуть світло 25 листопада

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 25 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 14:00 – 20:00 – одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадують: графіки відключень електроенергії спричинені пошкодженням енергообʼєктів через масовану ракетно-дронову атаку РФ 17 листопада.

Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.