Генератори та зброя: Литва передала Україні новий пакет допомоги
Цього тижня Україна отримала від Литви новий пакет допомоги - генератори, запчастини до М113, озброєння та боєприпаси
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
"Литва продовжує свою непохитну підтримку України. Цього тижня були доставлені генератори, запчастини до М113, озброєння та боєприпаси. Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", - наголосили у повідомленні.
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