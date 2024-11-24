Генератори та зброя: Литва передала Україні новий пакет допомоги

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує свою непохитну підтримку України. Цього тижня були доставлені генератори, запчастини до М113, озброєння та боєприпаси. Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", - наголосили у повідомленні.

???????????????? Lithuania continues its unwavering support for Ukraine. This week, generators, M113 spare parts, weapons and ammunition were delivered. Whatever it takes for Ukraine to win. Solidarity remains steadfast. pic.twitter.com/R5KSCCoID6 — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) November 24, 2024