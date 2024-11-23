Литва профінансує виробництво українських далекобійних БПЛА, - Умєров

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він розповів, що підписав із листовським колегою Лаурінасом Кащюнасом Меморандум, який "через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами".

У межах довгострокової угоди держави погодили перший транш на €10 млн: Вільнюс спрямує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

"Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", - підкреслив Умєров.

Також глави оборонних відомств України та Литви обговорили пріоритети на 2025 рік, зокрема забезпечення Києва боєприпасами, засобами ППО, підготовку й оснащення українських бригад та розвиток співпраці в галузі оборонної промисловості.