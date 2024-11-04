Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники
Україна та Литва підписали меморандум про взаєморозуміння між країнами щодо співпраці у сфері оборонної промисловості, а саме виробництва безпілотників
Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умеров.
Так, відповідний документ підписали Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.
"Щиро вдячний Литві і особисто пану Кащюнасу за всебічну підтримку України. Литва - наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово", - наголосив міністр оборони.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту до Києва передав пакет допомоги Україні в межах Коаліції розмінування.
- Актуальне
- Важливе