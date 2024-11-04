Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умеров.

Так, відповідний документ підписали Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

"Щиро вдячний Литві і особисто пану Кащюнасу за всебічну підтримку України. Литва - наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово", - наголосив міністр оборони.