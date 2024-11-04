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Головна допомога Україні Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів

Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів

Юлія Юліна
4 листопада, 2024 понедiлок
20:03
допомога Україні

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту до Києва передав пакет допомоги Україні в межах Коаліції розмінування

Зміст

Про це 4 листопада повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Під час візиту до Києва міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас передав Силам оборони України пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування – 230 пікапів і 240 міношукачів", - написав він.

Міністр наголосив, що ця техніка значно посилить українських саперів. Автотранспорт використають для гуманітарного розмінування, щоб уберегти життя наших громадян.

Очікується, що він також допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування українських підрозділів. 

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

14 жовтня Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон".

За даними Головного управління протимінної діяльності, з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 4 листопада 2024 року від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти.

Теги:
Новини
Україна
Литва
Війна з Росією
Рустем Умєров
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