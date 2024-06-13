Країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України

Про це інформує Міністерство економіки.

Вказано, що Німеччина спільно з партнерами в Україні профінансує 7 проєктів. На 2024 рік німецький уряд додатково виділив 20 мільйонів євро.

"Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки. В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження чинних проєктів у 2025 році", - йдеться у повідомленні.

Швеця збільшила допомогу на 9 мільйонів доларів задля збільшення спроможності українських державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування. Водночас Бельгія виділила 2 мільйони євро на спільні проєкти із UNDP та FAO у сфері гуманітарного розмінування.

"Розмінування – це нульовий етап відновлення України та водночас внесок в безпеку українців, глобальну продовольчу безпеку світу", – наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.