Країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України
Країни-партнери 12 червня збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів: проєкти реалізовуватимуться до 2027 року
Про це інформує Міністерство економіки.
Вказано, що Німеччина спільно з партнерами в Україні профінансує 7 проєктів. На 2024 рік німецький уряд додатково виділив 20 мільйонів євро.
"Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки. В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження чинних проєктів у 2025 році", - йдеться у повідомленні.
Швеця збільшила допомогу на 9 мільйонів доларів задля збільшення спроможності українських державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування. Водночас Бельгія виділила 2 мільйони євро на спільні проєкти із UNDP та FAO у сфері гуманітарного розмінування.
"Розмінування – це нульовий етап відновлення України та водночас внесок в безпеку українців, глобальну продовольчу безпеку світу", – наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- 29 травня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала ДСНС три системи розмінування DOK-ING MV-10 для новостворених піротехнічних підрозділів.
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