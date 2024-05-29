ЄС передав Україні системи розмінування DOK-ING MV-10

Про це повідомляє сайт ДСНС.

ЄС надав системи розмінування в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні - оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування". Виконавцем у проєкту виступило Центральне агентство з управління проєктами (Литва).

У ДСНС зазначили, що їхні сапери вже використовують комплекс MV-10 для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій України.

"Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах. Перевагою є також те, що комплекс особливо безпечний в процесі експлуатації завдяки дистанційному управлінню", - повідомляє ДСНС.

Допомога Україні в розмінуванні передбачає навчання українських операторів, які працюватимуть з MV-10. Навесні 2024 року для екіпажів машин механізованого розмінування провели тренінг.

Учасники зустрічі також обговорили технічні питання щодо роботи цих систем розмінування та домовилися про подальшу співпрацю.

У ДСНС наголосили, що попри надану допомогу перелік першочергових потреб для посилення підрозділів ДСНС постійно узагальнюється та оновлюється, оскільки з початком повномасштабної війни в Україні обсяги завдань зросли в рази.

"Вже з урахуванням отриманої міжнародної допомоги в ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні для здійснення робіт з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - сказав заступник голови ДСНС Роман Примуш.