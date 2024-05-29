ЄС передав Україні системи розмінування DOK-ING MV-10
У середу, 29 травня, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала ДСНС три системи розмінування DOK-ING MV-10 для новостворених піротехнічних підрозділів
Про це повідомляє сайт ДСНС.
ЄС надав системи розмінування в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні - оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування". Виконавцем у проєкту виступило Центральне агентство з управління проєктами (Литва).
У ДСНС зазначили, що їхні сапери вже використовують комплекс MV-10 для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій України.
"Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах. Перевагою є також те, що комплекс особливо безпечний в процесі експлуатації завдяки дистанційному управлінню", - повідомляє ДСНС.
Допомога Україні в розмінуванні передбачає навчання українських операторів, які працюватимуть з MV-10. Навесні 2024 року для екіпажів машин механізованого розмінування провели тренінг.
Учасники зустрічі також обговорили технічні питання щодо роботи цих систем розмінування та домовилися про подальшу співпрацю.
У ДСНС наголосили, що попри надану допомогу перелік першочергових потреб для посилення підрозділів ДСНС постійно узагальнюється та оновлюється, оскільки з початком повномасштабної війни в Україні обсяги завдань зросли в рази.
"Вже з урахуванням отриманої міжнародної допомоги в ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні для здійснення робіт з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - сказав заступник голови ДСНС Роман Примуш.
- Раніше в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4, стійкої до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.
- Мінреінтеграції повідомило, що міжнародні партнери виділили на проєкти з гуманітарного розмінування території України понад $700 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе