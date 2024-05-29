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ЄС передав Україні системи розмінування DOK-ING MV-10

29 травня, 2024 середа
21:07
Суспільство розмінування

У середу, 29 травня, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала ДСНС три системи розмінування DOK-ING MV-10 для новостворених піротехнічних підрозділів

Зміст

Про це повідомляє сайт ДСНС.

ЄС надав системи розмінування в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Комплексна підтримка національного сектору протимінної діяльності в Україні - оперативна допомога державним операторам у проведенні гуманітарного розмінування". Виконавцем у проєкту виступило Центральне агентство з управління проєктами (Литва).

У ДСНС зазначили, що їхні сапери вже використовують комплекс MV-10 для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій України.

"Ці машини є особливо ефективними при розмінуванні великих територій і здатні знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вони можуть розміновувати і на крутих схилах. Перевагою є також те, що комплекс особливо безпечний в процесі експлуатації завдяки дистанційному управлінню", - повідомляє ДСНС.

Допомога Україні в розмінуванні передбачає навчання українських операторів, які працюватимуть з MV-10. Навесні 2024 року для екіпажів машин механізованого розмінування провели тренінг.

Учасники зустрічі також обговорили технічні питання щодо роботи цих систем розмінування та домовилися про подальшу співпрацю.

У ДСНС наголосили, що попри надану допомогу перелік першочергових потреб для посилення підрозділів ДСНС постійно узагальнюється та оновлюється, оскільки з початком повномасштабної війни в Україні обсяги завдань зросли в рази.

"Вже з урахуванням отриманої міжнародної допомоги в ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні для здійснення робіт з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - сказав заступник голови ДСНС Роман Примуш.

  • Раніше в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4, стійкої до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.
  • Мінреінтеграції повідомило, що міжнародні партнери виділили на проєкти з гуманітарного розмінування території України понад $700 млн.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
допомога Україні
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