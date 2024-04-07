Україна вже отримала понад $700 млн на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів
Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування території України на 2022-2027 роки
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Як зазначається у повідомленні, ключовими партнерами України у сфері гуманітарного розмінування є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.
Й надалі уряд планує поглиблювати взаємодію з міжнародною та фаховою спільнотою з метою посилення системи протимінної діяльності в Україні.
"Така координація здійснюється через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, яка об’єднує всіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб’єктів", - пояснили у Мінреінтеграції.
- 5 квітня повідомлялось, що в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4: вона стійка до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.
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