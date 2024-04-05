В Україні випробували нову машину для розмінування. У чому її особливість
В Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4: вона стійка до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів
Про це інформує Мінекономіки.
Зазначається, що збіркою машини для розмінування займалося українське підприємство А3tech, воно співпрацює з хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Частка локалізації складає 15%, оскільки українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. Виробник до кінця року планує збільшити рівень локалізації до 25-30%.
"Локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця. А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проєкти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас Росія", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Наразі ця машина для розмінування пройшла випробування на піску, гравії, чорноземі та ділянках із густою рослинністю. Її також перевірили на живучість: вона пройшла серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.
Після випробувань відповідно до розробленого Міністерством економіки України та затвердженого урядом експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування, буде проведена процедура сертифікації.
Довідково. MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 квадратних метрів. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.
- 29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.
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