Україна працює над розробкою системи розмінування з використанням ШІ: що відомо

Про це заявила віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко на відкритті фотовиставки "Люди, команди й технології для мінної безпеки України", пише Укрінформ.

Palantir – світовий лідер із розробки програмного забезпечення для аналізу даних.

"Ми співпрацюємо з компанією Palantir. Вони допомагають нам розвинути підхід до розмінування із застосуванням штучного інтелекту. Ми використовуємо це для прогнозування територій, які потребують розмінування, і визначення найбільш небезпечних ділянок. Я думаю, що приблизно до середини літа ми зможемо продемонструвати підходи, які базуються на даних штучного інтелекту, для побудови належної системи розмінування", - сказала Свириденко і назвала це революційним підходом.

"Якщо цей досвід буде успішним, ми зможемо поширювати його на глобальному рівні, щоб сприяти діяльності у сфері мінної безпеки", - додала чиновниця.

За словами Свириденко, уряд хотів би залучати більше інновацій на ринок розмінування. З цією метою планується провести хакатон для українських команд, які можуть запропонувати ідеї, і надати їм пропозиції щодо фінансування.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня стало відомо, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.