"Не поступається найкращим західним аналогам": в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Ми приділяємо велику увагу підтримці вітчизняних винахідників і виробників, які працюють на сферу протимінної діяльності. Адже налагодження виробництва необхідної техніки та обладнання в Україні дозволить швидше задовольнити потреби операторів і меншим коштом. Окрім того, це нові робочі місця для людей на виробництвах і доходи в бюджет", – зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається найкращим західним аналогам, наголосили у міністерстві. Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тис. квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10, зауважили у Мінекономіки.

Вітчизняна розробка продемонструвала також дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

У Мінекономіки впевнені, що попит на машину в Україні буде.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.