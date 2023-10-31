"Потужний результат": у Мінекономіки заявили про перевиконання піротехніками плану з розмінування сільгоспземель

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, за жовтень піротехніки обстежили понад 22 тис. га земель сільгосппризначення. Усього ж із початку року було обстежено 234 759 га земель, з яких майже 178 тис. га повернуто в господарську експлуатацію. У Мінекономіки назвали це потужним результатом.

"На початку року, коли ми розробляли план пріоритетного повернення найбільш цінних українських земель до господарської експлуатації, ми ставили собі амбітну мету – повернути аграріям цьогоріч до 165 тисяч гектарів. І вже сьогодні можна говорити, що ціль досягнута. Завдяки героїчній та напруженій роботі наших піротехніків повернуто в економічне використання майже 178 тисяч гектарів. Це землі, на яких за результатами обстеження не виявлено мін та вибухівки, або очищені та розміновані землі. Дуже потужний результат", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.

За її словами, тривають навчання саперів, закупівля техніки й обладнання для розмінування за кордоном і виробництво власних засобів.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.