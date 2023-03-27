Про це Інтерфакс-Україна повідомила директорка Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай.

"Це шокуючі цифри. Близько 30% території всієї України потребують очищення. Понад 180 тисяч квадратних км країни можуть бути забруднені. Це територія, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії", - сказала вона й назвала Україну одним із найбільших у світі мінних полів.

За словами Окай, понад 10 мільйонів українців нині перебувають у небезпеці.

Директорка Кризового бюро Програми розвитку ООН наголосила, що питання розмінування є пріоритетним, однак на очищення такого масштабу території знадобляться десятиліття.

Вона зазначила, що минулого року за підтримки ООН і міжнародних партнерів в Україні було знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів.