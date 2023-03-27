В Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії, – ПРООН
В Україні очищення від вибухонебезпечних предметів потребують понад 180 тисяч квадратних кілометрів території, що перевищує розміри Швейцарії в 4,5 раза
Про це Інтерфакс-Україна повідомила директорка Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай.
"Це шокуючі цифри. Близько 30% території всієї України потребують очищення. Понад 180 тисяч квадратних км країни можуть бути забруднені. Це територія, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії", - сказала вона й назвала Україну одним із найбільших у світі мінних полів.
За словами Окай, понад 10 мільйонів українців нині перебувають у небезпеці.
Директорка Кризового бюро Програми розвитку ООН наголосила, що питання розмінування є пріоритетним, однак на очищення такого масштабу території знадобляться десятиліття.
Вона зазначила, що минулого року за підтримки ООН і міжнародних партнерів в Україні було знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів.
- У січні в МВС повідомляли, що в Україні заміновано 30% території.
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