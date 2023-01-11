"Ми - одні з лідерів за рівнем забруднення": у МВС розповіли про масштаби замінування України
Унаслідок дій окупантів близько 30% території України всіяно вибухонебезпечними предметами, що робить нашу країну однією з найбільш забруднених у світі
Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.
"Україна й до цього часу була однією з найбільш забруднених мінами країн, іще до широкомасштабного вторгнення, а зараз, я переконаний, ми є одними з лідерів у світі за рівнем забруднення", - констатував він.
Єнін зазначив, що вибухотехніки роблять усе можливе, аби якнайшвидше знайти та знешкодити всі вибухонебезпечні предмети, однак на це потрібно витратити кілька років і десятки мільярдів доларів.
"Усього потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних кілометрів, а це близько 30% від загальної площі нашої держави", - наголосив Єнін.
- 12 грудня 2022 року в Костянтинівці Краматорського району Донеччини під час проведення робіт із розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, іще двоє зазнали поранень.
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