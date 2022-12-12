На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє поранені
У понеділок, 12 грудня, у Костянтинівці Краматорського району Донеччини під час проведення робіт з розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє піротехніків зазнали поранень
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДСНС.
"Відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р. н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р. н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р. н.", - йдеться у повідомленні.
За життя поранених піротехніків наразі борються лікарі.
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