На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє поранені

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДСНС.

"Відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р. н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р. н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р. н.", - йдеться у повідомленні.

За життя поранених піротехніків наразі борються лікарі.

Раніше на Херсонщині четверо поліцейських із Черкащини загинули, підірвавшись на ворожих мінах.

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