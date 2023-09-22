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Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro

22 вересня, 2023 п'ятниця
17:25
Економіка Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro має суттєво прискорити процес очищення земель

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

«Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування», - заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, він зазначив, що оскільки аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, то отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора. У такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати.

«Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. У проєкті бюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування», - додав прем'єр-міністр.

  • У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
  • Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
Суспільство
Україна
аграрії
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