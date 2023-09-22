Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

«Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування», - заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, він зазначив, що оскільки аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, то отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора. У такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати.

«Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. У проєкті бюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування», - додав прем'єр-міністр.