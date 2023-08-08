Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, гуманітарне розмінування є пріоритетом після деокупації. Першочергово розміновують критичну інфраструктуру та оселі українців, потім сільгоспугіддя і лише тоді – ліси та воду.

Свириденко зазначила, що для розмінування Україна потребує значних коштів.

"Щоб залучати ще більші обсяги допомоги, потрібен аналог оборонного Рамштайна, але у сфері гуманітарного розмінування. Це важливо, аби ми могли швидко рухатися і за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% потенційно забруднених земель", - сказала чиновниця.

"Це амбіційна мета, для втілення якої ми й об’єднуємо зусилля партнерів", - додала вона.

За її словами, з урахуванням інтенсивності бойових дій уже зараз можна стверджувати, що рівень забрудненості територій в Україні перевищує світовий досвід.

"Важливо розуміти, що коли я кажу про 80% за десятиліття, маю на увазі обстеження тієї території, яка доступна для виконання робіт. За нашими прогнозами, з потенційно забрудненої території, реально забрудненою може бути щонайбільше 20%. Світовий досвід — 8-15%, але враховуючи інтенсивність бойових дій в Україні, тривалість війни, наші цифри можуть бути вищими. Нам важливо зрозуміти (з деталізацією), де розташовані ці 20% замінованих територій", - сказала Свириденко.