У Мінекономіки сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь
Україна – потенційно найбільш забруднена держава у світі, тому на розмінування територій потрібно багато часу. Втім, влада має амбітні плани щодо цього
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
За її словами, гуманітарне розмінування є пріоритетом після деокупації. Першочергово розміновують критичну інфраструктуру та оселі українців, потім сільгоспугіддя і лише тоді – ліси та воду.
Свириденко зазначила, що для розмінування Україна потребує значних коштів.
"Щоб залучати ще більші обсяги допомоги, потрібен аналог оборонного Рамштайна, але у сфері гуманітарного розмінування. Це важливо, аби ми могли швидко рухатися і за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% потенційно забруднених земель", - сказала чиновниця.
"Це амбіційна мета, для втілення якої ми й об’єднуємо зусилля партнерів", - додала вона.
За її словами, з урахуванням інтенсивності бойових дій уже зараз можна стверджувати, що рівень забрудненості територій в Україні перевищує світовий досвід.
"Важливо розуміти, що коли я кажу про 80% за десятиліття, маю на увазі обстеження тієї території, яка доступна для виконання робіт. За нашими прогнозами, з потенційно забрудненої території, реально забрудненою може бути щонайбільше 20%. Світовий досвід — 8-15%, але враховуючи інтенсивність бойових дій в Україні, тривалість війни, наші цифри можуть бути вищими. Нам важливо зрозуміти (з деталізацією), де розташовані ці 20% замінованих територій", - сказала Свириденко.
- У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.
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