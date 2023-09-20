Мінекономіки: українські аграрії використовують уже 120 тис. га розмінованих земель. Це третина від плану

Про це з посиланням на дані ОВА повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками", - сказала вона.

Лише за минулий тиждень піротехніки обстежили близько 4,5 тисячі га земель сільгосппризначення. З них у Херсонській області – понад 3,7 тис. га, Миколаївській - понад 430 га, Харківській – понад 280 га, зазначила Свириденко.

План заходів із розмінування (гуманітарного розмінування) земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тис. га найбільш цінних сільськогосподарських угідь.