План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема, йдеться про землі Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини та Запорізької області.

Зазначається, що для розмінування залучається понад тисяча спеціалістів та 17 машин від Збройних Сил, Держспецтрансслужби, ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції та операторів протимінної діяльності.



У Міноборони додають, що на сьогодні вже обстежено майже 188 600 га сільськогосподарських земель, з яких 124 017 га потребують очищення.

Так, рамках оперативного реагування з них вже очищено 76 223 га, понад 7800 га потребують проведення заходів гуманітарного розмінування, яке здійснюють оператори протимінної діяльності.

У рамках оперативного реагування станом на 4 вересня очищено сільськогосподарських земель:

Херсонська область - 68 310 га;

Харківська область - 49 га;

Миколаївська область - 8 417 га;

Київська область - 947 га;

Чернігівська область - 95 га.

У Міністерстві також наголошують, що оперативне реагування суттєво знижує рівень небезпеки, але не надає повної гарантії щодо відсутності ВНП.