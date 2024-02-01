Гуманітарне розмінування: Кабмін спростить сертифікацію операторів

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, представниками МВС, Міноборони та Мінагрополітики.

"Цьогоріч у державному бюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план пріоритезації розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування", - повідомив очільник уряду.

За його словами, уряд хоче, аби закупівлі послуг з розмінування були доступними для кожного сільгоспвиробника.

"Для цього Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати відповідний механізм, аби ним могли скористатися, зокрема, малі фермери", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, уряд готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів. Процес буде цифровізовано.

Найближчим часом на засідання РНБО винесуть стратегію гуманітарного розмінування, додав Шмигаль.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.