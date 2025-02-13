"Подарував мені банани та кавун": Девіс перед боєм з Берінчиком звинуватив українця у расизмі
Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс звинуватив чемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика у расизмі
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я хочу звернути увагу на те, що ця людина приїхала в Америку, щоб дати мені банани та кавун із запискою. Це непрофесійно, і я вважаю, що це расизм. Тепер цей бій став для мене ще більш особистим. Ви всі чули, що я сказав – цей чоловік приніс коробку бананів і кавун. Він привіз коробку бананів і кавун до Америки, щоб доставити їх у мій номер, принести в мій номер, і я сприйняв це як расизм. Тож у мене є для нього відповідь", - йдеться у заяві Кейшона Девіса.
Денис Берінчик і Кейшон Девіс вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку. Трансляція бою буде доступна в Україні у ніч з 14 на 15 лютого. Транслятором поєдинку стане медіасервіс Megogo.
Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).
- У травні 2024 року український боксер легкої ваги Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO.
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