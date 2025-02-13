Росіяни вранці 13 лютого обстріляли Херсон, є постраждалі
Уранці четверга, 13 лютого, російська окупаційна армія вдарила по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали двоє людей
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За інформацією очільника МВА, 48-річного чоловіка доправили до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
55-річній жінці медики надали допомогу на місці. У неї вибухова травма та уламкове поранення.
- Надвечір середи, 12 лютого, російська окупаційна армія вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
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