Росіяни вранці 13 лютого обстріляли Херсон, є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За інформацією очільника МВА, 48-річного чоловіка доправили до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

55-річній жінці медики надали допомогу на місці. У неї вибухова травма та уламкове поранення.