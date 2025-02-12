Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, загинула жінка
Надвечір середи, 12 лютого, російська окупаційна армія вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його інформацією, окупанти завдали удару по місту близько 17:00.
Фото: Роман Мрочко
Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка.
Її тіло дістали з-під завалів.
- Близько опівдня 12 лютого російська окупаційна армія атакувала із дрона житловий будинок у Станіславі на Херсонщині. Постраждали двоє людей.
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