Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 12 лютого

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 17:41 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області.

"Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – активність ворожих БПЛА, можлива робота ППО", - написали Повітряні сили о 19:57.

Станом на 20:10 повідомлялося про загрозу БПЛА для Запоріжжя та Дніпропетровщини. Вже за кілька хвилин з’явилася інформація, про "шахеди" в районі Запоріжжя, які рухалися курсом на північ.

Вже о 20:34 Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО по ворожих дронах в районі Запоріжжя.

"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БПЛА!", написали ПС о 20:41.

Вже за хвилину було оголошено про загрозу ворожих безпілотників для Харківської області.

О 21:01 знову повідомлялося про загрозу БПЛА для Сумщини.

Станом на 21:07 ворожі дрони фіксували: