Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 12 лютого
Увечері середи, 12 лютого, Росія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 17:41 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області.
"Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – активність ворожих БПЛА, можлива робота ППО", - написали Повітряні сили о 19:57.
Станом на 20:10 повідомлялося про загрозу БПЛА для Запоріжжя та Дніпропетровщини. Вже за кілька хвилин з’явилася інформація, про "шахеди" в районі Запоріжжя, які рухалися курсом на північ.
Вже о 20:34 Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО по ворожих дронах в районі Запоріжжя.
"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БПЛА!", написали ПС о 20:41.
Вже за хвилину було оголошено про загрозу ворожих безпілотників для Харківської області.
О 21:01 знову повідомлялося про загрозу БПЛА для Сумщини.
Станом на 21:07 ворожі дрони фіксували:
- В Дніпропетровській області. Рухалися північно-західним курсом.
- В центрі Харківщини, курсом на південь.
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