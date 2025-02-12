Росіяни намагаються остаточно перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка, - співзасновник УЦБС Жмайло

Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері "Еспресо".

"Під час зимової наступальної кампанії росіяни задіяли величезні сили. Більше того, у їхньому резерві була одна загальновійськова армія, яку вони тримали для штурмових боїв в напрямку Покровська. Вони були змушені задіяти її раніше для підготовки наступальних дій. Сили оборони України, розуміючи, що запал росіян спав, і щоб вони не встигли перегрупуватися, перейшли до контратак, яких не було вже багато тижнів", - зазначив він.

ЗСУ атакували на півдні та зачищали населений пункт Даченське від росіян. Єдине, де росіяни мають успіх, це на схід від Мирнограда, де вони намагаються перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка для натиску на Покровськ - Мирноград зі сходу. Але ЗСУ намагаються вирівняти ситуацію, каже Жмайло.

"Логістика нашої сторони буде ускладнена, але є ще шляхи на захід і північ від Покровська, а також менші автошляхи з сільського і місцевого значення. Щодо східної частини Мирнограда, не впевнений, що росіяни будуть просуватися туди. Вони можуть спробувати просуватися до Костянтинівки. Окупанти вже кілька разів повідомляли, що взяли під контроль Торецьк, але наші Сили оборони продовжують тримати оборону в західній частині міста. Важливо затримати ворога в руїнах цих міст", - зазначив він.

За його словами, питання рекрутингу і добровільного залучення людей до війська – найголовніший виклик і завдання для України на 2025 рік.

"Підрозділи працюють без ротації і стримують лінію бойового зіткнення на межі своїх можливостей. Тому необхідно більше роботи з особовим складом, навіть з мобілізованими є конкретні проблеми. Коли солдат озброєний, є артилерія і снаряди, але морально не готовий виконувати завдання – це величезна проблема", - резюмував Жмайло.