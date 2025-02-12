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На деяких ділянках ворог змушений відступати: DeepState про Покровський напрямок

Оксана Ліховід
12 лютого, 2025 середа
15:24
Війна з Росією Карта Покровськ лютий 12.02.25

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема й на Покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Покровському напрямку, як з нашого боку, так і з боку противника, зосереджено величезну кількість людей, а також сил і засобів. Тому після активних дій, які ворог проводив останніми місяцями, в кінці січня спостерігався певний спад активності, пов'язаний з величезними втратами, яких зазнав ворог, утворюючи виступ південніше Покровська", - зауважив Микула. 

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, вклинення, які зробили Сили оборони, - це не єдині успіхи, але треба отримати верифікацію. Це свідчить про те, що на деяких ділянках фронту, в тому числі на Покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу.

"Це не означає, що завтра почнеться контрнаступ на Селидове чи на Авдіївку, але загалом це свідчить про те, що наступальний потенціал противника суттєво знизився. І він знизився до того рівня, що на деяких ділянках ворогу доводиться відступати, як це сталося у Піщаному, Даченському, біля Водяного Другого", - пояснив Микула.

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState також додав, що південніше Покровська, від Успенівки до Андріївки, у ворога, на жаль, ще достатньо сил. Сили оборони поки що не здатні перейти до наступальних дій і змушені в основному оборонятися, а десь відходити через перевагу ворога.

"Наприклад, Андріївка, де був великий хаос і де ворог наситив село своєю людською силою. Зараз ворог уже на західних околицях даного селища", - сказав Микула. 

  • Протягом минулої доби 11 лютого на російсько-українському фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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