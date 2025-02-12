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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 лютого

Влад Дідусь
12 лютого, 2025 середа
06:25
Футбол Тео Ернандес і Рафа Леао, Мілан, Серія А

У середу, 12 лютого, будуть зіграні ще чотири матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

На стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які в основному раунді ЛЧ посіли 9-24 місця. Безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль". 

Італійські "Аталанта" та "Мілан", німецькі "Боруссія Дортмунд" і "Баварія", іспанський "Реал", нідерландський ПСВ, французький ПСЖ, португальська "Бенфіка". У іншому кошику були французькі "Монако" та "Брест", нідерландський "Феєнорд", італійський "Ювентус", шотландський "Селтік", англійський "Манчестер Сіті", португальський "Спортинг" і бельгійський "Брюгге" змагаються у стикових матчах.

У вівторок, 11 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/16 фіналу. Перші матчі

12 лютого 

19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Аталанта" (Італія)

22:00 "Монако" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Мілан" (Італія)

*Трансляції усіх матчів будуть доступні на Megogo

Як у Лізі чемпіонів виступив "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над ПСВ (2:3). 6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою від "Баварії" (1:5). 

Завдяки перемозі в матчі 7-го туру над "Брестом (2:0) "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу. Проте у 8-му турі команда Маріно Пушича програла "Боруссії" з Дортмунду (1:3) і вибула з турніру.

Теги:
Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
Баварія
Мілан
єврокубки
Монако
Аталанта
Бенфіка
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