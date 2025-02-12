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Для запуску ХАЕС знадобиться близько 8 років, протягом яких ми можемо зазнати значних збитків, - аналітик Несходовський

Тетяна Нижник
12 лютого, 2025 середа
22:20
Економіка ХАЕС

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський оцінив, наскільки зараз вигідно витрачати кошти на такий довгостроковий проєкт, як добудову Хмельницької АЕС

Зміст

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Ми повинні розуміти, що АЕС не запуститься завтра або навіть через п'ять років. Для її запуску знадобиться приблизно 7-8 років. Протягом цих років у нас буде постійний дефіцит електроенергії, яку ми будемо закуповувати за кордоном. В той час, ми буде витрачати значну частину наших золотовалютних резервів через від'ємний торговельний баланс. Як результат, ця ситуація протягом цього часу призведе до значних збитків", - повідомив він.

Щоб виправити цю ситуацію, необхідно інвестувати в розподільчі мобільні енергетичні потужності, які зможуть маневрувати від базової генерації, і забезпечувати українських підприємців та споживачів достатньою кількістю електроенергії, каже Несходовський.

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"Я не розглядаю питання моральності щодо купівлі російського виробництва чи технічних деталей. Хоча реактори, які купуються, недоукомплектовані і можуть не підійти, що потребуватиме додаткових ресурсів для їхнього приведення у відповідний стан для експлуатації. На даний момент це економічно недоцільно. Крім того, якщо ми розглядаємо питання звільнення наших територій, то ЗАЕС має бути на першому місці. Її відновлення та запуск можуть забезпечити необхідну електроенергію для всієї території України і навіть надлишок виробництва електроенергії, враховуючи, що значна частина промислових підприємств у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях були зруйновані", - зазначив він.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно. 

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії. 

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори". 

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Хмельниччина
Болгарія
Хмельницька АЕС
Енергетика
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