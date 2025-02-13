Ізраїль розглядає можливість атак по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ
Нові розвідувальні дані Сполучених Штатів свідчать про те, що Ізраїль розглядає можливість завдати значних ударів по іранських ядерних об’єктах у цьому році
Про це повідомляє The World Street Journal із посиланням на власні джерела.
Як каже американський чиновник, як побажав залишитися анонімним, Ізраїль розглядає можливість завдати удари по іранських ядерних об'єктах
Зазначається, що Ізраїль буде підштовхувати адміністрацію Дональда Трампа до підтримки ударів, оскільки вважає, що він більш схильний приєднатися до атаки, ніж колишній президент Джо Байден.
Для цього Ізраїль потребуватиме військову підтримку США, зокрема боєприпасів.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі застеріг Ізраїль і США від атак на ядерні об'єкти країни, заявивши, що будь-яка атака на ядерні об'єкти країни зустріне "негайну та рішучу" реакцію.
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