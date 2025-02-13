Ізраїль розглядає можливість атак по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ

Про це повідомляє The World Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як каже американський чиновник, як побажав залишитися анонімним, Ізраїль розглядає можливість завдати удари по іранських ядерних об'єктах

Зазначається, що Ізраїль буде підштовхувати адміністрацію Дональда Трампа до підтримки ударів, оскільки вважає, що він більш схильний приєднатися до атаки, ніж колишній президент Джо Байден.

Для цього Ізраїль потребуватиме військову підтримку США, зокрема боєприпасів.