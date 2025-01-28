Іран застеріг Ізраїль та США від атак на ядерні об'єкти країни, пригрозивши "негайною та рішучою" відповіддю
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі застеріг Ізраїль і США від атак на ядерні об'єкти країни, заявивши, що будь-яка атака на ядерні об'єкти країни зустріне "негайну та рішучу" реакцію
Про це інформує Sky News.
Водночас він висловив сумнів у можливості такого нападу, назвавши його "божевільним кроком".
"Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка атака на наші ядерні об'єкти отримає негайну і рішучу відповідь. Але я не думаю, що вони зроблять цей божевільний крок. Це дійсно божевілля. І це перетворило б весь регіон на дуже велику катастрофу", - наголосив він.
У виданні нагадали, що під час свого першого президентського терміну Трамп відмовився від підтримки Сполученими Штатами міжнародної угоди щодо імовірної ядерної програми Ірану, яка передбачала обмеження збагачення урану в обмін на зняття санкцій.
Втім, Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має цивільне і виключно мирне призначення. За словами європейських чиновників, після того, як Трамп знову відмовився від угоди, Іран повернувся до збагачення урану до рівнів, які не мають жодної іншої мети, окрім створення ядерної зброї.
Натомість Трамп натякнув, що віддав би перевагу дипломатичному розв'язанню, заявивши, що нова угода з Іраном була б "гарною".
Однак Арагчі заявив, що, хоча він готовий вислухати президента Трампа, знадобиться набагато більше, щоб переконати Іран розпочати переговори зі США щодо нової угоди, враховуючи те, що сталося з першою.
"Ситуація інша і набагато складніша, ніж попереднього разу, - зауважив він. - Багато чого має зробити інша сторона, щоб завоювати нашу довіру... Ми не почули нічого, окрім "добрих" слів, а цього явно недостатньо".
Іран 12 січня розпочав масштабні навчання з протиповітряної оборони під кодовою назвою Eqtedar (Могутність), що зосереджені на захисті критичної інфраструктури.
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