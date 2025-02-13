Армія РФ за добу втратила 1250 окупантів, 17 танків і 58 артсистем
Протягом доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще щонайменше 1250 солдатів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10 040 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 894 (+23) од,
- артилерійських систем – 23 034 (+58) од,
- РСЗВ – 1278 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од,
- спеціальна техніка ‒ 3744 (+2) од.
Дані уточнюються.
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