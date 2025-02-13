Усик розповів, скільки боїв проведе перед завершенням кар'єри
Український боксер Олександр Усик заявив, що перед завершенням кар'єри проведе усього два поєдинки
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Усика, його кар'єра у боксі добігає кінця і йому залишилося провести два бої.
"Гадаю, два роки, півтора. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише двох", - сказав 38-річний Усик.
Він додав, що згоден провести наступну зустріч з переможцем поєдинку між новозеландцем Джозефом Паркером та британцем Даніелем Дюбуа, які 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битимуться за титул IBF (Міжнародної боксерської федерації).
"Я битимусь з тим, хто переможе - Паркером або Дюбуа, без проблем", - пообіцяв Усик, який нокаутував британця у серпні 2023 року. Таким чином, українець може повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.
Бої Усика проти Ф'юрі
18 травня 2024 року Олександр Усик переміг іншого британця - Тайсона Ф'юрі - та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF у надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.
В першому бою Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113.
У другому поєдинку між боксерами 21 грудня 2024 року абсолютний титул на кону не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії. Українець у реванші переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.
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