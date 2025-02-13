Усик розповів, скільки боїв проведе перед завершенням кар'єри

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Усика, його кар'єра у боксі добігає кінця і йому залишилося провести два бої.

"Гадаю, два роки, півтора. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише двох", - сказав 38-річний Усик.

Він додав, що згоден провести наступну зустріч з переможцем поєдинку між новозеландцем Джозефом Паркером та британцем Даніелем Дюбуа, які 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битимуться за титул IBF (Міжнародної боксерської федерації).

"Я битимусь з тим, хто переможе - Паркером або Дюбуа, без проблем", - пообіцяв Усик, який нокаутував британця у серпні 2023 року. Таким чином, українець може повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.

Бої Усика проти Ф'юрі

18 травня 2024 року Олександр Усик переміг іншого британця - Тайсона Ф'юрі - та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF у надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.

В першому бою Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113.

У другому поєдинку між боксерами 21 грудня 2024 року абсолютний титул на кону не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії. Українець у реванші переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.