Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/16 фіналу

На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть в 1/8 фіналу, де на них вже чекають "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс" - команди, які посіли 1-8 місця в основному раунді ЛЄ.

Жеребкування наступних раундів Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

Ліга Європи

1/16 фіналу

13 лютого

19:45 "Мідтьюлланн" (Данія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

19:45 "Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) - "Аякс" (Нідерланди)

19:45 "Фенербахче" - "Андерлехт" (Бельгія)

19:45 "Ференцварош" (Угорщина) - "Вікторія Плзень" (Чехія)

22:00 АЗ (Нідерланди) - "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 ПАОК (Греція) - "Стяуа" (Румунія)

22:00 "Порту" (Португалія) - "Рома" (Італія)

22:00 "Твенте" (Нідерланди) - "Буде-Глімт" (Норвегія)

Як у Лізі Європи зіграло "Динамо"

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

У 8-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.