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"Через енергетику, економіку та дипломатію": британський міністр оброни Гілі заявив, що союзники по НАТО планують посилити тиск на РФ

Дар'я Куркіна
12 лютого, 2025 середа
20:54
Світ Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі запевнив, що союзники України по НАТО мають намір посилити тиск на Росію та продовжувати військову підтримку Києва

Зміст

Про це він сказав за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

На прохання журналіста прокоментувати заяви глави Пентагону Піта Хегсета, Гілі заявив: "Країни за столом, включаючи Велику Британію, твердо підтримують рішучість президента Трампа домогтися припинення цього конфлікту, забезпечити тривалий мир".

Британський міністр підкреслив, що союзники взяли на себе зобов'язання "поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, поки вона воює, до моменту, коли вона вирішить почати переговори".

Також Гілі наголосив, що союзники по НАТО планують посилити тиск на РФ "через енергетику, економіку та дипломатію" поряд з військовою підтримкою Києва.

"Сьогоднішня дискусія підтвердила, що європейські та інші країни, разом із США, можуть посилити свою допомогу Україні, і ми це зробимо", - резюмував він.

  • Раніше американський міністр оборони Піт Хегсет заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну американські війська. Також він запевнив: Вашингтон не планує скорочувати військову присутність у Європі.
  • Водночас на зустрічі у форматі "Рамштайн" він сказав, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним результатом для Києва.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Світ про Україну
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