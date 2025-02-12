Членство в НАТО нереалістичне для України, - глава Пентагону Хегсет
Очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним результатом для Києва
Про це він сказав на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Bloomberg.
За його словами, переслідування мети вступу в НАТО "продовжить війну" в Україні.
"Переслідування цієї ілюзорної мети лише продовжить війну і викличе більше страждань", - заявив Хегсет.
Також глава Пентагону додав, що повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним, повторивши свою заяву, що США не розгортатимуть свої війська в Україні.
Водночас він додав: ЄС має "вийти на арену" та взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту.
- Напередодні Піт Хегсет заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну американські війська. Також він запевнив: Вашингтон не планує скорочувати військову присутність у Європі.
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