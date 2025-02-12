Членство в НАТО нереалістичне для України, - глава Пентагону Хегсет

Про це він сказав на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Bloomberg.

За його словами, переслідування мети вступу в НАТО "продовжить війну" в Україні.

"Переслідування цієї ілюзорної мети лише продовжить війну і викличе більше страждань", - заявив Хегсет.

Також глава Пентагону додав, що повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним, повторивши свою заяву, що США не розгортатимуть свої війська в Україні.

Водночас він додав: ЄС має "вийти на арену" та взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту.