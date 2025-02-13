Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Про це пише російська служба The Moscow Times.

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.