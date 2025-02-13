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Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Катерина Ганжа
13 лютого, 2025 четвер
08:02
Світ путін трамп

Російський ринок акцій пішов угору на вечірніх торгах у середу, 12 лютого, на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним

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Про це пише російська служба The Moscow Times.

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот". 

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд. 

  • Президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін. Також Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Володимир Путін
Дональд Трамп
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